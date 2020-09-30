Спортивне свято в Голосіївському районі: група компаній DIM відкрила футбольний майданчик біля ЖК Метрополіс

Днями біля ЖК Метрополіс відбулося відкриття футбольного поля. Житловий комплекс будується групою компаній DIM і розташований в Голосіївському районі за адресою вул. Академіка Заболотного 1.

"Для нас дуже важливим є розвиток інфраструктури навколо ЖК Метрополіс, адже наше завдання не просто будувати квартири, але і забезпечувати комфорт і добробут мешканців.

Ми впевнені, що нове спортивне поле сподобається місцевим жителям і вони будуть з користю та с задоволенням проводити тут вільний час "- заявив під час відкриття партнер групи компаній DIM Андрій Насіковський.

Характеристики нового спортивного майданчика виглядають так: розмір поля — 416 кв.м, 8 см бетонна армована основа, покрита 13 мм двошаровим зносостійким покриттям.

Загальна вартість облаштування майданчика — 1 млн 200 тис. гривень.

Окрім футбольних воріт, на майданчику встановлені баскетбольні кільця, що урізноманітнить спортивне життя мешканців.

Зі слів представника компанії, крім футбольного-баскетбольного поля, компанія DIM покрила більш ніж 350 кв. м дитячих майданчиків для ОСББ "Глушкова 9Д і 9Б", що коштувало девелоперу 300 тис. грн.

Для забудовника це вже не перший проект, у якому вони допомагають впорядкувати Київ. У грудні 2016 року група компаній DIM провела плановий ремонт вхідної групи і даху по вул. Миропільська, 37.

У травні 2017 року, у Дніпровському районі, було відкрито сквер по вул. Жмаченка, 28.

Він був створений в межах Меморандуму, укладеного між місцевою громадою і групою компаній DIM, яка поруч зводить житловий комплекс "Автограф".

Крім цього, в 2019 році, поруч з житловим комплексом А52, на провулку Бехтерєвський 7/11, зробили ремонт вхідних груп і встановили дитячий майданчик, а у сусідньому 13А проведена реконструкція теплового пункту.

"DIM хоче бачити Київ не просто сучасним, але й атмосферним, затишним містом, в якому все зроблено для городян. Тому ми не тільки будуємо житлові комплекси, а й із задоволенням допомагаємо розвивати інфраструктуру мікрорайонів столиці."- сказав Андрій Насіковський.