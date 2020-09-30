10 мільйонів від Епіцентру: вже відомі імена 20 переможців.

Проєкт "Мільйони добрих справ" національної мережі торгових центрів "Епіцентр" завершився. У Києві відбувся четвертий фінал проекту, на якому було визначено п'ятірку останніх переможців.

Як проходив четвертий фінал на каналі Епіцентр в YouTube.

З майже 3 тис. заявок були обрані 40, які потрапили до півфіналу. Переможців визначало експертне журі на основі відеопрезентацій півфіналістів і захисту бізнес-проєктів. Кожен з 20 переможців отримав грант в розмірі до 500 тис. гривень на розвиток власної справи.

Отже, переможцями останнього четвертого етапу проєкту "Мільйони добрих справ" від Епіцентру стали:

Іларіон Єськов з м Кам'янське (Дніпропетровська область), який варить швейцарський сир грюер і мріє про власну професійну сироварню. "Спасибі компанії "Епіцентр", яка повірила в мене! Завдяки цьому вже зовсім скоро українці зможуть поласувати нашим натуральним сиром, який буде нічим не гірший швейцарського", - впевнений Іларіон.

Навіть старовинне ремесло може бути сучасним, переконаний переможець проекту "Мільйони добрих справ" від Епіцентру коваль Павло Білоус. Уже понад 10 років Павло володіє майстернею художньої ковки в Сумах. "Ми хочемо зберегти українські традиції, але водночас осучаснити нашу продукцію. Ми будемо кузнею № 1 в Сумській області і зможемо продавати свою продукцію в Епіцентрі".

- Смачні пельмені моєї тітоньки мають право спробувати все, - подумала рік тому Діана Богузь з Вінниці і почала крафтове виробництво напівфабрикатів "Пельмеша". За грант в розмірі 497 тис. грн від Епіцентру Діана планує відкрити повноцінний цех з виробництва напівфабрикатів і значно збільшити виробничі потужності.

Кримська татарка Леране Козакевич, з м Ірпінь, тікаючи від російської окупації, змушена була покинути батьківщину і переїхати в Київську область. Підприємниця дізналася про корисні властивості мікрогріну, який стали активно використовувати в кулінарії. Грант у розмірі 500 тис. грн дасть їй можливість почати відразу кілька проектів. Один з них - формат франшизи - надасть можливість українцям відкривати власну справу і створювати робочі місця.

Багато хто говорить, що творчість і бізнес - речі несумісні. Але digital-скульптор Катерина Орлова з Харкова вирішила розвінчати цей міф. Уже п'ять років вона створює скульптури на замовлення, але мріє відкрити власне виробництво. Вигравши грант у майже півмільйона гривень, вона зможе відкрити повноцінну майстерню і купити сучасне обладнання.

Приз глядацьких симпатій в розмірі грантової заявки (500 тис. грн) отримав учасник четвертого фіналу проекту "Мільйони добрих справ" Андрій Печериця. Підприємець з Полтави представив свою ідею екологічних велокав’ярень, які будуть працювати на сонячних батареях.