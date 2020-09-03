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ЄС виділить Румунії близько 900 млн євро на першу автомагістраль через Карпати

Четвер, 3 вересня 2020, 14:47
 

Єврокомісія погодила надання Румунії 875,5 млн євро для спорудження першої автомагістралі через Карпати, який забезпечить сполучення від Чорного моря до кордону з Угорщиною. 

Про це йдеться у документі Єврокомісії, з яким ознайомилася "Європейська правда".

Йдеться про першу ділянку Сибіу-Пітешті у центральній Румунії - частину автомагістралі, яка стане першою автомагістраллю через румунські Карпати та забезпечить безперешкодне сполучення через всю територію Румунії від порту Констанца до Недлака на угорському кордоні. 

 

Проєкт є частиною загальноєвропейського інфраструктурного проєкту "Транс'європейські транспортні мережі".

"Цей проєкт вирішить серйозну проблему транспортної мережі Румунії. Він підвищить безпечність, скоротить час поїздок та знизить вартість поїздок для пасажирів і транспортування вантажів", - зазначила єврокомісар Еліза Феррейра.

Завершення будівництва планують на 2026 рік. 

Також Єврокомісія погодила виділення Румунії 578,4 млн євро для покращення механізму реагування на надзвичайні ситуації, що передбачає придбання обладнання і навчання фахівців екстрених служб.

Європейська правда

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ЄС Румунія дороги

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