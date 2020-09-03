ЄС виділить Румунії близько 900 млн євро на першу автомагістраль через Карпати
Єврокомісія погодила надання Румунії 875,5 млн євро для спорудження першої автомагістралі через Карпати, який забезпечить сполучення від Чорного моря до кордону з Угорщиною.
Про це йдеться у документі Єврокомісії, з яким ознайомилася "Європейська правда".
Йдеться про першу ділянку Сибіу-Пітешті у центральній Румунії - частину автомагістралі, яка стане першою автомагістраллю через румунські Карпати та забезпечить безперешкодне сполучення через всю територію Румунії від порту Констанца до Недлака на угорському кордоні.
Проєкт є частиною загальноєвропейського інфраструктурного проєкту "Транс'європейські транспортні мережі".
"Цей проєкт вирішить серйозну проблему транспортної мережі Румунії. Він підвищить безпечність, скоротить час поїздок та знизить вартість поїздок для пасажирів і транспортування вантажів", - зазначила єврокомісар Еліза Феррейра.
Завершення будівництва планують на 2026 рік.
Також Єврокомісія погодила виділення Румунії 578,4 млн євро для покращення механізму реагування на надзвичайні ситуації, що передбачає придбання обладнання і навчання фахівців екстрених служб.
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