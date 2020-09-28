СБУ заблокувала контрабанду бурштину до Азії та вилучила 800 кілограм каменю

Служба безпеки блокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину до однієї з азійських країн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Оперативники встановили, що організував незаконний бізнес громадянин однієї з Закавказьких держав спільно з українцями.

Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку "сонячного каміння" зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області.

Правоохоронці задокументували, що ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах "Бориспіль" та "Львів".

Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину, зокрема 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння, 263 кг необробленого каменя загальною вартістю майже 4 мільйони гривень.

Також виявлено обладнання для обробки бурштину, документи, комп’ютерну техніку та інші підтверджуючі матеріали протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.