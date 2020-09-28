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Поліція закликає не платити викрадачам за повернення свого автомобіля

Понеділок, 28 вересня 2020, 16:42
 

Власники заплатили викрадачам винагороди за повернення 29 автомобілів з початку року, при цьому в Міністерстві внутрішніх справ закликають не робити цього.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Геращенко: "Такі ваші дії (виплата винагороди автовикрадачам для повернення викраденого автомобіля – ред.), на жаль, стимулюють ринок викрадення автомобілів".

Деталі: Водночас начальник департаменту карного розшуку Нацполіціі Вадим Дзюбинський розповів, що у цьому році власникам автомобілів повернули за винагороду 29 автомобілів престижних марок.

Він також повідомив, що найбільш викрадаються в Україні автомобіль - це Lexus, також часто викрадають автомобілів марок Hyundai, Кіа, Mazda, Honda, рідше - європейських виробників.

Передісторія:

22 вересня президент Владимир Зеленский підписав закон, яким посилюється відповідальність за викрадення авто. Зокрема, унеможливлюється покарання у вигляді штрафу.

Українська правда

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