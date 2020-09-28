Мінінфраструкутри планує залучити 3,8 мільярда за рахунок передачі в концесію 7 вокзалів
Міністерство інфраструктури планує залучити інвестиції загальним обсягом в 3,8 млрд грн за рахунок передачі в концесію семи залізничних вокзалів.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ході конференції "Інвестиції мають значення" в понеділок передає Інтерфакс-Україна.
"Укрзалізниця" за підтримки Міжнародної фінансової корпорації підготувала до концесії сім вокзалів. Зараз здійснюються фінальні технічні кроки, щоб запустити процес концесії", - повідомив міністр.
За його словами, міністерство планує залучити 3,8 млрд грн інвестицій, забезпечити 60,18 млн грн концесійних платежів і 17,4 млн грн податків до держбюджету.
У концесію планується передати вокзали "Харків", "Київ", "Миколаїв", "Чоп", "Дніпро", "Хмельницький" і "Вінниця".
Крім того, в частині розвитку залізничного напрямку, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить $420 млн на проект "Електрифікація залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка".
Орієнтовно проект планують закінчити до 2023 року.
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