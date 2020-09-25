ЄС схвалив 87,4 млрд євро фінпідтримки для держав-членів в умовах пандемії

Рада ЄС схвалила фінансову підтримку в розмірі 87,4 млрд євро 16 державам-членам у вигляді кредитів ЄС в рамках SURE - тимчасового інструменту ЄС для зниження ризиків безробіття під час кризи COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ця підтримка має допомогти державам-членам фінансувати різке збільшення державних витрат з 1 лютого 2020 року в результаті використання національних схем короткострокової роботи та аналогічних заходів, а також деяких пов'язаних зі здоров'ям заходів у відповідь на пандемію.

Це одна з трьох систем соціального захисту на суму до 540 мільярдів євро, які були узгоджені Єврогрупою 9 квітня 2020 року і згодом схвалені лідерами ЄС для захисту робітників, підприємств і держав.

"SURE є важливою частиною нашої відповіді на безпрецедентні виклики, які створила криза COVID-19. Значний інтерес держав-членів до цього інструменту підтверджує його значущість і справжню додану вартість для працівників і компаній. Мільйони працівників по всьому ЄС отримають вигоду від цього інструменту. Це чіткий сигнал про те, що Європа сильніша разом" - сказав Олаф Шольц, міністр фінансів Німеччини, яка головує в Раді ЄС.

На найбільшу фінансову підтримку в рамках інструменту можуть розраховувати Італія і Іспанія – 27,4 млрд євро і 21,3 млрд євро відповідно. Всього передбачена підтримка 16 держав-членів.

Інші держави-члени все ще можуть представляти свої прохання про фінансову допомогу. В рамках цього інструмента ЄС може бути виділено до 100 мільярдів євро.

Позики у рамках програми SURE будуть підкріплюватися бюджетом ЄС та гарантіями від країн-членів ЄС відповідно до їхньої частки у валовому національному доході ЄС. Загальний обсяг гарантій складатиме 25 млрд євро.

Інструмент буде діяти до 31 грудня 2022 року. За пропозицією ЄК, Рада ЄС може продовжити цей період, якщо того вимагатиме економічна ситуація.

Європейська правда