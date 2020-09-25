Голова УЗ хоче до кінця року повернути 60 тисяч залізничників на повний робочий тиждень

Голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак планує до кінця 2020 року повернути майже 60 тисяч залізничників із "чотирьохденки" на повноцінний робочий тиждень.

Про це він повідомив під час зустрічі із профспілками УЗ.

"На зустрічі я поділився своїм баченням розвитку компанії і озвучив кроки щодо повернення до кінця року на п’ятиденний робочий тиждень майже 60 тисяч залізничників, які знаходяться на "чотирьохденц"", - повідомив Жмак.