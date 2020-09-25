УЗ відновлює курсування приміських поїздів Харків – Золочів

"Укрзалізниця" відновлює курсування приміських поїздів Харків - Золочів, поїзди курсуватимуть з понеділка по п'ятницю починаючи з 26 вересня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у Facebook.

"Це стало можливим завдяки погодженню регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що пасажири мають дотримуватись масочного режиму та інших рекомендацій МОЗ під час подорожі.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця", у зв'язку із зміною епідемічної ситуації у містах Івано-Франківськ, Коломия, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, а також у Новоселицькому та Рівненському районах, з 21 вересня відновлює продаж квитків на низку поїздів із станцій, де раніше продаж квитків був тимчасово зупинений.

Економічна правда