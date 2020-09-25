У роботі Telegram сталися збої – проблеми уже частково вирішили
У роботі месенджера Telegram в Україні, Росії, Білорусі, Німеччині та інших країнах Європи сталися збої, згодом у компанії заявили про часткове усунення проблем.
Про збої у роботі додатка повідомив спеціалізований ресурс Downdetector.
Відповідно до даних ресурсу, проблеми також виникали у користувачів у Великій Британії, США, Узбекистані та інших країнах.
Зокрема, користувачі скаржились на такі проблеми: не оновлюється листування в чатах і каналах, повідомлення або взагалі не приходять одержувачам, або з великим запізненням за часом, проблеми з відображенням медіафайлів.
"Деякі наші користувачі у Східній Європі могли мати проблеми з підключенням протягом останніх 45 хвилин. Зараз все повинно бути добре, вибачте за незручності", - написала команда Telegram у Twitter о 14:21.
Але за версією Downdetector, збої ще можуть спостерігатися у частини користувачів.
"Здається, деякі проблеми зберігаються в Європі та у кількох окремих користувачів в інших регіонах світу. Працюємо над тим, щоб повернути всіх онлайн, чекайте", - додали згодом в Telegram.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua