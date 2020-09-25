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У Львові викрили конвертцентр, який вивів 90 мільйонів держкоштів

П'ятниця, 25 вересня 2020, 10:15
 

Правоохоронці Львівщини викрили схему привласнення державних коштів, які були виділені на проведення будівельних робіт. 

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зазначається, що одна із фірм отримала кошти для будівельних робіт. Останні вона виконала власними силами за готівку. Проте у документах послуги були придбані в іншого підприємства транзитно-конвертаційної групи на території Львівської області.

"Попередньо встановлено, що загальна сума "проконвертованих" грошей становить близько 90 млн грн", – йдеться у повідомленні. 

24 вересня силовики провели обшуки з метою вилучення документів та речей, які можуть свідчити про обставини злочину та причетних до цього осіб. 

Українська правда

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конвертаційний центр Генпрокуратура

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