У Львові викрили конвертцентр, який вивів 90 мільйонів держкоштів

Правоохоронці Львівщини викрили схему привласнення державних коштів, які були виділені на проведення будівельних робіт.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зазначається, що одна із фірм отримала кошти для будівельних робіт. Останні вона виконала власними силами за готівку. Проте у документах послуги були придбані в іншого підприємства транзитно-конвертаційної групи на території Львівської області.