СБУ розкрила "схему" за участі керівництва Східної митниці

Затримали ділків після отримання одним із керівників митного посту частини хабаря.
У рамках провадження правоохоронці проводять обшуки та допитують свідків. Наразі вирішується питання щодо затримання зловмисників та оголошення їм підозр.
Нагадаємо:
Служба безпеки України з початку року вилучила контрабанди та виявила порушень митних правил на 204 мільйони гривень. За цей час відкрили 47 проваджень, які стосуються корупції на митному кордоні.
На Львівщині Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи посадовців митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів у нашу країну.
Посадовці Львівської митниці ДФС з підприємцями налагодили схему ввезення на територію України брендового одягу італійського виробництва.