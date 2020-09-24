Франція закриває бари і ресторани у другому за величиною місті

Влада Франції оголосила про рішення закрити всі ресторани і бари в Марселі, другому за чисельністю населення місті країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран сказав, що всі ресторани, бари і тренажерні зали закриються як мінімум на два тижні.

Громадські місця, такі як театри, музеї і кінотеатри, також повинні будуть закритися, якщо не будуть вжиті суворі антивірусні заходи.

Рішення набуде чинності в суботу, і було прийнято слідом за недавнім сплеском випадків коронавірусу по всій країні.

Тим часом, Веран оголосив, що ресторани і бари в Парижі і 10 інших містах будуть змушені закриватися о 22:00 з понеділка, однак, про повне закриття мова не йде.

Це рішення викликало невдоволення місцевої влади. Мер Марселя Мішель Рубірола заявила, що з нею не консультувалися, і вона залишилася "здивованою і розсердженою".

"З ратушею Марселя не консультувалися. Поточна ситуація в сфері охорони здоров'я не виправдовує ці рішення. Я не дозволю жителям Марселя стати жертвами політичних рішень, яких ніхто не розуміє", - написала вона в Twitter.

У четвер перший заступник мера міста Бенуа Паян розкритикував обмеження і уряд попросив дати 10-денну відстрочку, щоб показати, що заходи міста працюють.

"В черговий раз наша територія піддається санкціям, покаранню. Наше місто було фактично закрите у в'язницю без будь-яких консультацій. Заяви уряду ірраціональні", - сказав він.

У Франції в середу було зареєстровано понад 13 000 випадків коронавірусу, що є рекордом з моменту скасування коронавірусних обмежень.

Минулого тижня Ніцца та увесь департамент Приморські Альпи посилили карантинні обмеження, щоб сповільнити поширення коронавірусу.

Схожі обмеження запровадили департамент Буш-дю-Рон, адмінцентром якого є Марсель, та увесь регіон Нова Аквітанія, що на атлантичному узбережжі Франції.