Хакери зламали сайт Нацполіції

Сайт Національної поліції зазнав хакерської атаки, на сторінках кількох обласних управлінь зловмисники встигли розмістити фейкові повідомлення.
Джерело: МВС
Дослівно: Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайта Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація".
Деталі: Сайт Національної поліції України тимчасово відключений. Сторінки обласних управлінь теж.
Зазначається, що спеціалісти працюють над усуненням несправностей. Новини публікуватимуть наразі в соціальних мережах на офіційних акаунтах.