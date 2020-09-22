Зеленський пропонує закласти в держбюджет кошти на будівництво біолабораторії

Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з представниками уряду висловив вимогу, щоб в бюджеті були закладені гроші на створення біологічної лабораторії в Україні, яка працюватиме над розробкою вакцин.

Джерело: Повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Президент наголосив, що в бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцин найкращі вітчизняні науковці".

Деталі: Під час наради Зеленський обурився повільними закупівлею апаратів штучної вентиляції легень і витратою коштів виділених на боротьбу із коронавірусом.

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Передісторія:

Станом на 1 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми.