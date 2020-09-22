ЄС планує оновити управління спільним європейським авіапростором

Єврокомісія запропонувала оновлення законодавчої бази щодо Єдиного європейського неба у контексті "зеленої угоди".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповідній пропозиції ЄК.

Мета пропозиції полягає в тому, щоб модернізувати управління європейським повітряним простором і створити більш стійкі та ефективні маршрути польотів.

Це дозволяє скоротити до 10% викидів повітряного транспорту, вважають в ЄК.

"Ця пропозиція була зроблена у зв'язку з різким скороченням повітряного руху, викликаним пандемією коронавірусу, що вимагає підвищення стійкості нашого управління повітряним рухом" - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Як зазначила, єврокомісар з транспорту Адіна Велян, літаки іноді зигзагоподібно курсують між різними блоками повітряного простору, збільшуючи затримки і витрату палива.

"Ефективна система управління повітряним рухом означає більш прямі маршрути і менше споживання енергії, що призводить до зниження викидів і зниження витрат для наших авіакомпаній. Сьогоднішня пропозиція про перегляд Єдиного європейського неба не тільки допоможе скоротити авіаційні викиди до 10% за рахунок кращого управління траєкторіями польотів, але і стимулює цифрові інновації, відкриваючи ринок послуг передачі даних в цьому секторі" - сказала вона.

Як зазначається, відсутність адаптації управління повітряним рухом призведе до додаткових витрат, затримок і викидів CO2.

У 2019 році одні тільки затримки рейсів обійшлися ЄС в 6 мільярдів євро і призвели до 11,6 мільйона тонн надлишкового CO2, нагадують у Єврокомісії.

Європейська правда