Міністр економіки не очікує подальшого погіршення прогнозу врожаю зернових

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко вважає малоймовірним перегляд прогнозу на 2020 рік щодо врожаю зернових в Україні у бік погіршення.

Про це він заявив під час прес-конференції в агентстві у вівторок передає Інтерфакс-Україна.

"На початку квітня щодо зернових ми прогнозували (...) 72 млн тонн. Зараз, виходячи з того, що завершено збір пшениці, соняшнику, розпочинається збір кукурудзи, прогнози, на жаль, будуть нижчі. Ми вважаємо, що буде 68 млн тонн. Напевно, більше активних переглядів не буде", - повідомив міністр.

Як повідомлялося, Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових у 2020 році з 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок нижчих показників щодо кукурудзи. Міністерство прогнозує врожай кукурудзи у 2020 році на рівні 33 млн тонн.

Україна в 2019 році зібрала 75,1 млн тонн зернових і зернобобових (у 2018-му – 70,1 млн тонн), з яких 35,9 млн тонн, - кукурудза (у 2018-му – 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн - пшениця (у 2018-му – 24,6 млн тонн)