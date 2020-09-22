Коронавірус: ЄС запустив програму підтримки зайнятості обсягом 100 млрд євро

Усі країни Європейського союзу надали двосторонні гарантії для початку роботи фінансового інструменту SURE, який забезпечить до 100 млрд євро для захисту робочих місць та працівників, постраждалих від пандемії коронавірусу.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

"Добровільне зобов'язання щодо гарантій є важливим виразом солідарності в умовах безпрецедентної кризи. Ці гарантії необхідні для розширення обсягу позик, які можна надавати державам-членам, одночасно забезпечуючи головний кредитний рейтинг Союзу та міцну позицію на міжнародних ринках капіталу", - йдеться у заяві.

Комісія вже представила Раді ЄС пропозиції щодо рішень про надання фінансової підтримки у розмірі 87,3 млрд євро 16 державам-членам за інструментом SURE. Щойно Рада прийме ці пропозиції, фінансова підтримка надаватиметься у формі позик, що надаються ЄС державам-членам на вигідних умовах.

"Ці позики допоможуть державам-членам у вирішенні раптового збільшення державних витрат для збереження зайнятості в умовах пандемічної кризи. Зокрема, вони допоможуть покрити витрати, безпосередньо пов'язані з фінансуванням національних схем скороченого робочого часу, та інші подібні заходи, які вони запровадили у відповідь на пандемію коронавірусу, зокрема для самозайнятих", - пояснили в Єврокомісії.

Позики у рамках програми SURE будуть підкріплюватися бюджетом ЄС та гарантіями від країн-членів ЄС відповідно до їхньої частки у валовому національному доході ЄС. Загальний обсяг гарантій складатиме 25 млрд євро.

Інструмент буде діяти до 31 грудня 2022 року. За пропозицією ЄК, Рада ЄС може продовжити цей період, якщо того вимагатиме економічна ситуація.

Це один із трьох механізмів, передбачених у рамках пакету обсягом 540 млрд євро, схваленого лідерами ЄС у квітні.

Європейська правда