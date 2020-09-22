Арбітраж з ЄС щодо лісу-кругляка може коштувати Україні до мільйона євро

Арбітраж щодо спору між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини може обійтися Україні до мільйона євро.

Про це заявив заступник міністра економіки України - торговий представник Тарас Качка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звіт до копійки ми можемо подати після того, як арбітри подадуть report і ми сплатимо всі виставлені арбітрами і супутніми постачальниками послуг рахунки, але думаю, що це буде кілька сотень тисяч сумарно, в межах мільйона. Точну цифру можна буде назвати через два-три місяці", - сказав він.

Качка уточнив, що на організацію арбітражу вже пішло кілька сотень тисяч євро.

За словами торгового представника, головний аргумент України в суперечці пов'язаний з тим, що заборону на експорт лісу-кругляка слід оцінювати не тільки в контексті ст. 35 Угоди про асоціацію з ЄС (про заборону обмежень експорту в торгівлі між сторонами), але і в контексті розділу з торгівлі та сталого розвитку (щодо співробітництва у сфері навколишнього середовища).

"Наша позиція слабка з точки зору того, що стаття 35 Угоди про асоціацію не дотримана, де прямо сказано: будь-які обмеження на експорт заборонені. Але в ширшій площині, ніж торгівля, у нас сильна позиція. Ми очікуємо від арбітрів звіту, з якого можна було б показати Європейській комісії, уряду і парламенту України, як іншим способом досягти цілей, яких ми домоглися через заборону на експорт лісу, так, щоб він відповідав Угоді про асоціацію", - зауважив Качка.

Заступник міністра економіки очікує, що звіт арбітражної групи у справі буде оприлюднений протягом місяця.

Нагадаємо, рік тому ЄС офіційно попросив провести консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію щодо її мораторію на експорт необробленої деревини. Заборона на експорт лісу-кругляка порушує Угоду про асоціацію.

У історії ЄС це перший прецедент арбітражу з державою-партнером за торговельною угодою. Досі держави-порушники завжди погоджувалися ліквідувати порушення, не доводячи до стадії арбітражу.