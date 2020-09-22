Всі розділи
Укр / Рус

США створюють коаліцію, аби зупинити будівництво "Північного потоку-2" – Помпео

Вівторок, 22 вересня 2020, 10:08

США планують створити коаліцію для того, щоб запобігти завершенню будівництва російського газогону "Північний потік-2".

Джерело: державний секретар США Майкл Помпео в інтерв’ю виданню Bild

Пряма мова Помпео: "Сполучені Штати вважають, що газопровід "Північний потік - 2" захищає Росію, створює ризик для Європи, дозволяючи їй потрапити в залежність від газу, що надходить з Росії, а також загрожує Україні, що, як я знаю, глибоко хвилює багатьох німців. Тому ми сподіваємося, що газопровід "Північний потік - 2" не буде добудований.

Ми працюємо над тим, щоб створити коаліцію, яка зможе запобігти цьому. Ми сподіваємося, що уряд Німеччини прийде до такої думки, будь то через те, що сталося з паном Навальним, або через реальні наслідки для безпеки, пов'язаних із залежністю від російського газу".

Нагадаємо: Європейський парламент затвердив резолюцію щодо отруєння Алексєя Навального і підтвердив необхідність зупинки будівництва газопроводу "Північний потік - 2". 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!