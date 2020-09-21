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Австрія купить вертольотів для армії на 300 млн євро: найбільший контракт за 20 років

Понеділок, 21 вересня 2020, 16:15
 

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер оголосила рішення про купівлю 18 нових вертольотів типу AW169M у італійського виробника Leonardo.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Вартість контракту складає близько 300 мільйонів євро і це найбільше придбання австрійської армії з часів покупки вертольотів Eurofighters близько 20 років тому.

Близько двох третин цієї суми припадає на купівлю вертольотів, решта - на технології, логістику, навчання нових пілотів і нову інфраструктуру. Дванадцять вертольотів будуть використовуватися для різних задач, а шість - для навчання нових пілотів.

Нові вертольоти повинні замінити Alouette III, які з технічних причин будуть виведені з експлуатації з середини 2022 року.

Армійські вертольоти також використовуються для операцій з ліквідації наслідків стихійних лих, а також для гасіння лісових пожеж та пошукових операцій після сходу лавин.

Європейська правда

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Австрія

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