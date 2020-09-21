ЄС посилив вимоги до компаній-забруднювачів

Єврокомісія зменшила коло компаній, які за європейською системою "торгівлі викидами" можуть претендувати на певні компенсації від держави.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Єврокомісії.

Жорсткіші умови впроваджують для того, щоб економіці блоку вдалося досягти цілей, передбачених Європейською зеленою угодою - досягти "нульового" впливу на довкілля вже у 2050 році.

Єврокомісія внесла зміни до нормативного акту про держдопомогу у рамках системи торгівлі викидами ЄС (EU Emission Trading System State aid Guidelines) . Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2021 року та замінять собою документ, який діяв з 2012 року.

За словами віцепрезидентки Єврокомісії Маргрете Вестагер, нововведення допоможуть країнам-членам підтримати підприємства зі сфер, яким найважче залишатися конкурентоздатними на світовому ринку, дотримуючись екологічних вимог ЄС, але при цьому допоможуть уникнути надмірних компенсацій і викривлень конкуренції на внутрішньому ринку Євросоюзу.

Сама ідея компенсації від держави деяким компаніям, що повинні сплачувати за свої викиди, з’явилась для того, щоб попередити так зване "перетікання вуглецю" - перенесення виробництва з ЄС до країн, де нижчі екологічні вимоги, відтак і дешевше виробництво. Внаслідок цього економічна активність у ЄС зменшується, але викиди парникових газів у світі залишаються на тому ж рівні. Компенсація частини "екологічних витрат" стримує компанії від такого кроку.

Нововведення передбачають, що надалі держдопомогу зможуть отримувати лише компанії "групи найбільшого ризику" - яким без неї найважче буде залишитись конкурентоздатними на світовому ринку і які багато експортують за межі ЄС.

Єврокомісія внесла до цього переліку 10 галузей і 20 субгалузей - порівняно з 14 галузями і 7 субгалузями у попередньому документі.

Обсяг компенсації зменшили на 10%.

Крім того, відтепер отримувати компенсацію зможе лише бізнес, який відмовився від застарілих неефективних технологій. Отримувачі допомоги повинні пройти аудит енергоефективності та виконати його рекомендації.

Водночас у нововведеннях передбачені м’якші вимоги до середнього та малого бізнесу - щоб не збільшувати для них адміністративне навантаження.

До погодження документа Єврокомісія поводила широкі публічні консультації із зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, раніше цього тижня президентка Єврокомісії оголосила, що ЄС підвищить свою мету зі скорочення викидів до 2030 року - із запланованих 40% до щонайменш 55% від обсягів на 1990 рік.