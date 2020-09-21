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Із НБУ йде директор департаменту фінмоніторингу

Понеділок, 21 вересня 2020, 15:30
 

21 вересня завершує роботу на посаді директора Департаменту фінмоніторингу НБУ Ігор Береза - у зв'язку з цим Нацбанк незабаром оголосить конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

До сфери компетенції майбутнього директора цього департаменту належатиме, зокрема:

  • забезпечення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків, філій іноземних банків, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем;
  • організація і здійснення валютного контролю за банками, філіями іноземних банків, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій;
  • методологічне та методичне забезпечення виконання банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами завдань та обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
  • ліцензування валютних операцій фізичних та юридичних осіб, які підпадають під режим ліцензування згідно з валютним законодавством України;
    здійснення реєстрації операцій з валютними цінностями в порядку, установленому НБУ згідно з валютним законодавством України.

Ігор Береза очолив Департамент фінансового моніторингу Національного банку у червні 2015 року. До сфери його діяльності відносилося забезпечення належного рівня фінансового моніторингу учасниками фінансового сектору.

У НБУ назвали ключові досягнення у цій площині за час його каденції:

  • запровадження ризик-орієнтованого підходу у всіх процесах суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, інші фінансові установи тощо);
  • успішна імплементація нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та затвердження нормативного регулювання про здійснення банками і небанківськими установами фінансового моніторингу;
  • розроблення та впровадження повноцінних та спрощених моделей (у разі дотримання лімітів) дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків;
  • результативна співпраця з міжнародними організаціями у галузі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема, Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF); Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Нагадаємо:

Правління НБУ 8 вересня визначили переможців конкурсного відбору на посади директорів 3 департаментів - департаменту комунікацій, юридичного департаменту та департаменту стратегій і розвитку.

Економічна правда

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