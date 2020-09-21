Sony вибачилася за проблеми з передзамовленням PlayStation 5
Після відкриття попередніх замовлень на нову консоль Sony - PS5, великі магазини, включаючи Amazon, почали міняти терміни поставок по вже розміщеним попереднім замовленням, що викликало обурення у покупців.
Про це повідомляє ITC.
Sony визнала проблему з замовленнями і пообіцяла заповнити складські запаси в найближчі дні
"Будемо відверті, з передзамовлення PS5 все могло бути куди краще. Ми щиро перепрошуємо за це.
Протягом наступних кількох днів ми випустимо більше PS5 для попереднього замовлення - рітейлери розкажуть подробиці.
І ще більше PS5 будуть доступні до кінця року."
В Україні продажі PS5 почнуться з 19 листопада за ціною 12 999 грн і 15 999 грн за версією без дисковода Ultra HD Blu-ray і з ним відповідно.
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