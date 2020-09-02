10 мільйонів на власну справу від Епіцентру: вже оголошено 10 переможців

Епіцентр реалізовує масштабний Всеукраїнський проєкт "Мільйони добрих справ" і вже визначені перших десять переможців, кожен з яких отримає до 500 тисяч гривень. Найближчими вихідними буде визначена ще одна п’ятірка переможців. Загалом гранти на власну справу отримають 20 фіналістів 4-х етапів проекту.

В першу чергу звертаємо увагу на закоханість півфіналістів у власну справу, наскільки вони готові вкладати душу у свій бізнес, — говорить заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ "Епіцентр К" Володимир Гончаров. — Я вірю, що кожна з ідей, які нам представили, має гідний потенціал для успіху, незалежно від того, отримала вона грант від Епіцентру чи ні. А з тими, хто виборов грант, ми обов'язково зустрінемось через пів року та будемо раді відсвяткувати їх успіхи.

На кожному етапі були відібрані півфіналісти, які захищали свої ідеї перед профільним журі з числа топ-менеджерів Епіцентру та бізнес-асоціацій, зокрема, Асоціації ритейлерів України та ГО "Асоціація власників малого та середнього бізнесу".

Фермери, меблевики, дизайнери взуття, пасічники, виробничники – усі півфіналісти мали довести, що саме їх ідея вартує півмільйонного гранду. Донеччина і Львівщина, Хмельниччина і Київщина, Буковина і Харківщина - проект переріс у реаліті шоу, яке вже встигли подивитися понад пів мільйона глядачів на каналі "Епіцентру".

Під час активних бойових дій на Сході у 2014 році Павло Москаленко, один з переможців першого етапу, став волонтером і за допомогою гуманітарних організацій забезпечував мешканців зони бойових дій питною водою.

На жаль, ця проблема й досі актуальна. Її вирішенню сприятиме грант у розмірі 500 тис. грн від Епіцентру, який днями вже отримав підприємець . - Планую встановити автомати розливу питної води, яку буду постачати з власної сертифікованої свердловини,-зазначає підприємець. Перший автомат вже працює і в планах ще як мінімум п’ять. Я налаштований дуже серйозно — йти вперед, реалізовувати свою справу та не зупинятися.

Акція "Мільйони добрих справ - це ціла історія, яку ми творимо разом з нашими учасниками, - розповідає Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ "Епіцентр К" з питань маркетингу, реклами та ЗМІ. - Той, хто мріє про власну справу і має свою бізнес-ідею – має шанс на її реалізацію разом з Епіцентром.

Для нас дуже важливо знайти саме тих активних і цілеспрямованих підприємців, які зможуть успішно реалізувати свій бізнес-проєкт.

Прийом заявок на участь в акції "Мільйони добрих справ" триває до 4-го вересня. Тож якщо маєте яскраву, креативну, соціально важливу бізнес-ідею, реєструйте свою заявку і отримайте шанс для її успішного розвитку.

Вірити в себе, у свій успіх, не зупинятись на досягнутому – то найважливіше, -кажуть переможці перших етапів. І радять розбудовувати Україну, своє місто, свій бізнес наполегливою щоденною працею.