У Чехії підозрюють РФ у кібератаках проти стратегічної держустанови

Минулого року стратегічна установа чеського уряду стала жертвою кібератаки, за якою, імовірно стоїть РФ.

До такого висновку дійшов чеський Національний офіс з кібер- і інформаційної безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceska Televize.

Офіс заявив, що шпигунство проти чеської установи почалося з так званої фішингової атаки на електронні адреси установи. Користувач завантажував шкідливу програму в систему з вхідного листа. Згідно з аналізом офісу, група Sofacy, яку професійне співтовариство пов'язує з російською розвідкою ГРУ, ймовірно, стояла за цим інцидентом.

Яка саме установа зазнала кібератаки, офіс не уточнює.

У звіті відомства також згадано діяльність групи Winnti, яка займається в основному кібер-промисловим шпигунством. Офіс вважає, що ця група, яку експерти найчастіше пов'язують з Китаєм, хоча і не здійснювала кібератаки минулого року може з 50-відсотковою ймовірністю зробити таку спробу в майбутньому.

Загалом за минулий рік Національний офіс з кібер- і інформаційної безпеки зареєстрував 217 кібератак на різні чеські організації, що на 53 більше, ніж у 2018 році.

Одночасно в доповіді відомства відзначається нестача в Чехії коштів і фахівців для забезпечення кібербезпеки державних інститутів. Найбільш критична ситуація спостерігається в охороні здоров'я.

Європейська правда