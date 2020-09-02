ЄІБ надасть Львову 12 млн євро кредиту на оновлення трамвайного парку

Європейський інвестиційний банк надасть кредит в розмірі 12 млн євро на закупівлю 10 нових низькопідлогових трамваїв для Львова.

Як пише "Європейська правда", про це у середу повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

Кошти будуть надані у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України", який реалізують Міністерство інфраструктури України, Європейський інвестиційний банк та місцева влада.

Відповідний договір про кредит у розмірі 12 млн євро на оновлення трамвайного парку у Львові було підписано 2 вересня. Ще 8,8 млн євро буде додатково дофінансовано з міського бюджету.

"Кредит ЄІБ на нові трамваї у Львові сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту. Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми переконані: добре функціонуюча трамвайна мережа може зробити вагомий внесок у зменшення кількості автомобілів на дорогах і, таким чином, знизити забруднення довкілля та послабити кліматичні зміни", – зазначив голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон.

Участь у проєкті "Міський громадський транспорт України" також беруть інші міста України, зокрема, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Тернопіль та Чернігів.

Всього на реалізацію проєкту буде спрямовано близько 400 млн євро, з яких 200 млн євро – кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.

Як повідомлялося, у травні Європейський інвестиційний банк повідомив про надання кредиту у розмірі 10 мільйонів євро на придбання 49 нових тролейбусів для Харкова.

Європейська правда