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Меркель: "Північний потік-2" необхідно добудувати

Середа, 2 вересня 2020, 11:15
 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель знову підтвердила свою прихильність завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2" попри санкції США.

Про це Меркель сказала під час візиту до свого виборчого округу у місті Штральзунд, повідомляє RTL.

"Ми також вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними", – сказала Меркель.

Штральзунд розташований у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, для економіки якої новий газопровід дуже важливий.

Минулого тижня Меркель заявила, що питання газопроводу "Північний потік-2" і отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.

В той же час, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу у розмові з Меркель. 

Макрон сказав, його турбує, що російський трубопровід збільшить залежність Європи від постачання російського газу.

Європейська правда

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Північний потік Німеччина

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