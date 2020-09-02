ТЕК постачатиме газ Нацбанку

27 серпня Торгова електрична компанія брала участь у тендері Національного банку України (НБУ) на річну поставку 7 млн куб м газу на порталі ProZorro.

Серед конкурентів були ТОВ "ЄГАЗ", ТОВ "Благогаз збут", ТОВ "Укр Газ Ресурс", ТОВ "Екотехноінвест", ТОВ "АС", ТОВ "Енерджі Трейд Груп" та ТОВ "Еру Трейдінг".

За результатам тендеру ТЕК отримала перемогу.



Компанія обійшла найближчого конкурента з мінімально можливими ціновими показниками.



Раніше зазначалось, що — ТЕК це 50 тис куб м імпорту природного газу у 2017 році. Проте, хотілося б доповнити, що ТЕК — компанія, яка одна із перших у 2017 році в тестовому режимі імпортувала 50 тис куб м за добу з Угорщини, також має понад 1 млн куб природного газу у сховищі.



За останні чотири місяці компанія поставила більше ніж 90 млн куб м природного газу своїм клієнтам.

Також компанія ТЕК має 10 річний досвід в постачанні електроенергії та входить в трійку найбільших енергопостачальників України.