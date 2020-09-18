МВФ підтримує ідею ЄС про "вуглецеве" мито на імпорт з деяких країн

Міжнародний валютний фонд підтримує пропозицію ЄС про запровадження спеціального мита на товари з тих країн, де вимоги щодо викидів парникових газів менш суворі, ніж у Євросоюзі.

Як пише Сlimate Change News, про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Такий крок можливо буде застосувати, якщо країни, які є найбільшими забрудниками, не погодяться встановити у себе мінімальний "поріг вартості вуглецевих викидів".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала такий інструмент для того, щоб європейські компанії могли "на рівних" конкурувати з виробниками з країн, які відповідають за значну частку викидів, як Китай та США.

У країнах, де екологічні стандарти вищі, виробництво тих самих товарів із залученням "зелених" джерел електроенергії може коштувати суттєво дорожче, аніж з використанням традиційних джерел в інших країнах. Відтак їхня продукція за ціною програє товарам, виробленим у менш екологічний спосіб.

"ЄС не може спинити глобальне потепління сам на сам, але може об’єднати світ довкола цієї пробелеми. Нашим найвищим пріоритетом має бути угода щодо мінімального порогу "вартості викидів" між найбільшими країнами-забруднювачами", - заявила глава МВФ.

У разі ж відсутності такої угоди, застосування однакової "вартості викидів" до тих самих категорій продукції, незалежно від місця виробництва, забезпечить рівні умови конкуренції. Також це стримуватиме бізнес від переміщення своїх потужностей у країни з нижчими стандартами захисту довкілля.

Нагадаємо, раніше цього тижня президентка Єврокомісії оголосила, що ЄС підвищить свою мету зі скорочення викидів до 2030 року - із запланованих 40% до щонайменш 55% від обсягів на 1990 рік.

Читайте також: Зміна клімату як виклик для нацбезпеки: як Україні реагувати на нові екологічні ризики.

Європейська правда