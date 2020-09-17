У Кабміні хочуть сполучити швидкісними дорогами всі облцентри Західної України
Кабмін планує сполучити швидкісними дорогами усі обласні центри Західної України та вже працює над пошуком фінансування для нових інфраструктурних проєктів.
Про це в колонці для НВ повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, передає прес-служба Мінфіну.
За словами Кави, покриття України мережею швидкісних шосе стане важливим етапом поєднання України з європейськими країнами.
Він підкреслює, що за хронічного дефіциту бюджетного фінансування дорожньої сфери, основним кредитором ресурсу для розвитку швидкісного руху в Україні стали міжнародні фінансові організації (МФО).
Лише цього року на проєкти з реконструкції та будівництва автомобільних доріг в Україні Мінфін залучив майже 5 мільярдів гривень. Йдеться зокрема про підтримку МБРР проекту розбудови швидкісного шосе на дорозі від Борисполя до Харкова, яка є частиною транспортного коридору Європа-Азія, а також кредити ЄБРР та ЄІБ на покращення пропускної спроможності під'їздів до Києва та реконструкцію дороги М06 Київ - Чоп.
"Мінфін розуміє, що кошти МФО, які ми витрачаємо на реалізацію проєктів - це кредитні кошти. Так, вони надаються Україні на вигідних умовах: під низькі відсотки і з тривалим пільговим періодом, але їх все-одно потрібно буде повертати із державного бюджету.
Тому важливо відбирати ті проєкти, які матимуть найбільший соціально-економічний ефект та підвищуватимуть ділову активність бізнесу, і, як наслідок, збільшуватимуть надходження до державного бюджету України", - зазначив заступник міністра.
На думку Кави, пріоритетом на найближчі роки має стати доведення до першої категорії автомобільної дороги М06 на ділянці Рівне - Львів, а також розбудова швидкісного сполучення Києва з Івано-Франківськом та Тернополем, а також Львова з Мукачевом.
"В перспективі від Львова доцільно довести маршрут до кордону з Польщею та з'єднати із існуючим польським автобаном А4. А також запустити проєкт з будівництва нової дороги автомагістралі Львів - Мукачево через Карпатський хребет, і з'єднати її з угорським автобаном М3 та словацьким D1.
На мою думку, саме автомагістраль Львів - Мукачево має всі шанси стати першою концесійною дорогою в Україні", - зауважив Кава.
Економічна правда
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