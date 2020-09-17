Аудиторську компанію "великої четвірки" оштрафували на майже 20 мільйонів доларів

Британська Рада з фінансової звітності оштрафував Deloitte на 15 млн фунтів стерлінгів (19,4 млн дол) в зв'язку з аудитом звітності розробника Autonomy Corporation Plc в 2009-2011 рр.

Розмір штрафу став рекордним, повідомляє Інтерфакс з посиланням на The Daily Telegraph.

Крім цього, колишні партнери Deloitte Річард Найтс та Найджел Мерсер були оштрафовані на 500 тис. фунтів і 250 тис. фунтів відповідно, повідомляється на сайті регулятора.

Найтс також на п'ять років виключений з Інституту дипломованих бухгалтерів Англії і Уельсу.

Дисциплінарний трибунал, який провів слухання у справі Autonomy в жовтні-листопаді 2019 року і в липні поточного року, прийшов до висновку, що Deloitte порушив норми аудиторської перевірки щодо обліку та продажу обладнання Automony в 2009-2010 фінансових роках.

"В ці роки Deloitte не повинен був публікувати аудиторські висновки, що не відповідають вимогам, ґрунтуючись на отриманих аудиторських даних", - йдеться в повідомленні FRC.

Deloitte, Найтс та Мерсер також були визнані винними в порушеннях при аудиті продажів ліцензій на програмне забезпечення Autonomy посередникам.

Як зазначає FRC, вони не проявили "професійний скептицизм щодо характеру цих продажів".

У 2011 році американська Hewlett Packard Enterprise (HP) придбала Autonomy, засновану Майком Лінчем в 1996 році, за $11 млрд, однак в 2012 році списала активи компанії на суму $ 8,8 млрд після виявлення порушень в її звітності.

У 2017 році HP продала Autonomy британської технологічної компанії Micro Focus