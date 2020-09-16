Єврокомісія планує скоротити викиди парникових газів на 55% до 2030 року

Єврокомісія планує скоротити викиди парникових газів у країнах ЄС на 55% до 2030 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на EURACTIV, про це сьогодні заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Такої мети планують досягнути у рамках "Європейської зеленої угоди", яка спрямована на те, аби вже до середини сторіччя досягнути "кліматичої нейтральності" економіки блоку.

"Для нас 2030 рік - це амбітна, але досяжна мета, і це буде перевагою для Європи… Оцінка впливів чітко продемонструвала, що наша економіка та промисловість здатні на це", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, з 1990 року країни ЄС вже змогли скоротити викиди парникових газів на 25%, при тому, що економіка зросла на 60%, а в нинішньої Європи є новітні технології, експертні знання та фінансова підтримка для цього у рамках бюджету ЄС на наступні 7 років.

Офіційно проєкт мають оприлюднити 17 вересня.

Як повідомлялося раніше, у серпні Єврокомісія анонсувала зміни до євродиректив щодо енергії з відновлюваних джерел та енергоефективності, щоб вони допомогли досягнути амбітніших кліматичних цілей. Вже тоді йшлося про прагнення зменшити викиди парникових газів до 2030 року на 50-55%.

Перед цим у липні ЄК презентувала стратегії інтеграції енергетичної системи та водневу стратегію. Ці документи також мають допомогти скоротити викиди парникових газів.

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Європейська правда