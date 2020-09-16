З російських машинокомплектів: У Renault розповіли, які авто збиратимуть на ЗАЗі
На Запорізькому автомобілебудівному заводі (ЗАЗ) налагоджено серійне виробництво купе-кросоверів Renault Arkana з російських машинокомплектів.
Про це повідомляється на сайті Renault Ukraine.
Зазначається, що машинокомплекти поставляються з московського заводу групи Renault.
Renault Ukraine провела презентацію нового купе-кросовера Renault Arkana 16 вересня.
Ціна на авто стартує від 467 900 грн.
Це перша модель Renault в Україні з бензиновим турбодвигуном на 150 к. с. Авто також оснащене автоматичною трансмісією CVT X-Tronic нового покоління і інтелектуальною системою повного приводу.
Нагадаємо:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) оголосив про початок виробництва авто Groupe Renault для місцевого ринку.
Економічна правда
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