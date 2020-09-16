У Раді знову зареєстровали законопроєкт про уніфікацію акцизів на моторні палива

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на паливо", який покликаний зрівняти ставки акцизного податку на паливо.

Про це повідомляє enkorr.

Документ було зареєстровано 15 вересня групою з 17 депутатів фракції "Слуга народу" на чолі з Олексієм Мовчаном. Серед авторів також значаться найбільш активні лобісти Ігоря Коломойського в парламенті Олександр Дубинський і Максим Бужанський. Текст відповідного проєкту закону №4098 ще не опубліковано на сайті парламенту.

Тим часом Мовчан у коментарі агентству "УНІАН" розповів, що законопроєкт передбачає вирівнювання акцизів для всіх видів палива на рівні €139 за 1000 л.

"Зараз акцизи прописано для бензинів на рівні €213 за 1000 л, для дизеля – €139 за 1000 л і для автомобільного газу – €52 за 1000 л. Це призводить до нерівності різного виду палива на одному ринку. Ми пропонуємо використовувати справедливий підхід до всіх автомобілістів там, де ставка для всіх видів палива однакова, – на рівні €139", – сказав він.

Нардеп спрогнозував, що ціни на дизельне паливо, яке купують споживачі, від зміни акцизів ніяк не поміняються. При цьому автогаз подорожчає на 3-3,4 грн./л, а бензин подешевшає на 2,9-3 грн./л.

"Тобто за сьогоднішніми цінами газ може коштувати 14 гривень, а бензин – близько 18 гривень. Тоді споживач прийматиме рішення у бік бензину, оскільки користуватися російським газом буде невигідно", – додав Мовчан.

Як повідомляв enkorr, основним лобістом коригувань акцизів на моторні палива є група "Приват", яка керує найбільшим і фактично єдиним НПЗ в країні – ПАТ "Укртатнафта". Торік законопроєкт аналогічного змісту подавала інший нардеп з орбіти Ігоря Коломойського – Ольга Василевська-Смаглюк, однак цей документ було провалено Радою, включаючи фракцію "Слуга народу"