Естонія готова приймати ІТ-фірми з Білорусі, але не звичайних біженців

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що країна не поспішає наслідувати приклад Литви, приймаючи біженців з Білорусі, але готова прийняти білоруські ІТ-компанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Я розмовляв з представниками білоруської громади в Естонії, і МЗС готує відповідні пропозиції нашому уряду, ми також проводимо консультації з іншими міністерствами з тим, щоб з'ясувати, які у нас є можливості нарівні з допомогою для переїзду в нашу країну насамперед білоруських IT-компаній", - сказав Урмас Рейнслалу.

"Для Литви Білорусь є безпосереднім сусідом, у них спільний кордон. Чи треба нам змінювати принципи нашої візової політики? Думаю, що ні, нам слід їх зберегти. Однак ми повинні бути готові робити винятки", - додав він.

За його словами, Естонія готова залучити ІТ-фірми з Білорусі. Відповідна робота вже ведеться.

"У нашому міграційному законодавстві зроблені Винятки для ІТ-фахівців, і ми обов'язково повинні над цим працювати. Сподіваюся, що EAS, як цільова установа, що займається інвестиціями, зробить конкретні кроки в цьому напрямку", - сказав Рейнсалу.

Як повідомлялося, з 21 вересня громадяни Білорусі зможуть отримати національну литовську візу за спрощеною процедурою