Кабмін схвалив електроний ІПН та цифрові копії документів "Дії"

Відтепер е-РНОКПП (індивідуальний податковий номер) офіційно є цифровим аналогом паперового податкового номера.

Відповідні зміни уряд схвалив 16 вересня повідомляє Мінцифра.

Також Уряд затвердив механізм використання електронних копій документів у Дії. Завдяки цьому, торгові мережі, поштові відділення, банки та сервіси зможуть офіційно приймати цифрові документи.

Постанова містить перелік ситуацій, коли можна скористатися документами у смартфоні. Наприклад, під час:

- надання послуг поштового зв’язку

- проведення банківських операцій

- на касах супермаркетів для підтвердження віку

- надання адміністративних послуг

- повернення коштів сплачених за товар, тощо.

Наразі е-РНОКПП та електронні копії документів доступні лише у версії застосунку Дія 2.0 для бета-тестерів. Розробнити обіцяють запуск для всіх українців вже незабаром.

Економічна правда