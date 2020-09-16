Кабмін схвалив електроний ІПН та цифрові копії документів "Дії"
Відтепер е-РНОКПП (індивідуальний податковий номер) офіційно є цифровим аналогом паперового податкового номера.
Відповідні зміни уряд схвалив 16 вересня повідомляє Мінцифра.
Також Уряд затвердив механізм використання електронних копій документів у Дії. Завдяки цьому, торгові мережі, поштові відділення, банки та сервіси зможуть офіційно приймати цифрові документи.
Постанова містить перелік ситуацій, коли можна скористатися документами у смартфоні. Наприклад, під час:
- надання послуг поштового зв’язку
- проведення банківських операцій
- на касах супермаркетів для підтвердження віку
- надання адміністративних послуг
- повернення коштів сплачених за товар, тощо.
Наразі е-РНОКПП та електронні копії документів доступні лише у версії застосунку Дія 2.0 для бета-тестерів. Розробнити обіцяють запуск для всіх українців вже незабаром.
Економічна правда
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