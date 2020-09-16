МАУ анонсувала нові рейси та стикування з жовтня
Міжнародні авіалінії України з 1 жовтня, після припинення обмежень для іноземців, пропонує своїм пасажирам нові стикування і рейси.
Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.
Повідомляється, що запускаються такі нові міжнародні рейси: Київ - Брюссель - Київ, Київ - Дюссельдорф - Київ, Київ - Лондон - Київ, Київ - Прага - Київ, Київ - Баку - Київ.
Також МАУ нагадує, що пасажири, які купуватимуть квитки з 16 вересня включно, зможуть безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.
Крім того, "МАУ" пропонує стикувальні рейси через Київ з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги до Дубая, Каїра, Баку, Єревана, Стамбула, Тель-Авіва.
З Дубая, Каїра, Баку, Єревана через Київ - до Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авіва, Стамбула.
З Тель-Авіва та Стамбула через Київ - до Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Амстердама, Дубая, Єревана, Баку.
Окрім цього, авіакомпанія пропонує варіанти стикувань через Київ власними або партнерськими рейсами в Україні. Зокрема, з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авіва та Стамбула пропонуються рейси через Київ до Харкова, Львова, Херсона, Одеси, Дніпра, з Дубая, Каїра, Баку, Єревана - через Київ до Харкова, Львова, Одеси, Дніпра.
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