"Центренерго" виплатило ДТЕК 79 мільйонів за поставлене вугілля

"Центренерго" виплатило 79 млн грн за 35 тисяч тонн вугілля, які компанія "Д. Трейдинг" (входить в холдинг ДТЕК) відвантажила на державні теплоелектростанції у липні 2020 року.

Про це повідомляє видання Oilpoint з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Виконуючи умови контракту, "Д.Трейдинг" відвантажила "Центренерго" 35 тис тонн вугілля вартістю 79 млн грн.

"Центренерго", в свою чергу, повинно було сплатити повну вартість поставленого вугілля до 3 серпня 2020 року і надати банківський акредитив для продовження відвантажень на адресу ТЕС. Цього не було зроблено в строк", - заявили в ДТЕК.

Як додали в прес-службі, після цього компанія направила листи з проханням оперативно погасити заборгованість і надати банківський акредитив, що відповідає умовам підписаного контракту, і поінформувала про ситуацію, що склалася, Міненерго та Фонд держмайна.

"У підсумку, в ДТЕК прийняли рішення звернутися до суду. 7 вересня Господарський суд Київської області відкрив провадження за позовом компанії "Д.Трейдинг" проти ПАТ "Центренерго", - йдеться у повідомленні.

"Відкриття справи співпало з повним погашенням боргу з боку "Центренерго". Справа буде закрита за відсутністю предмета", - пояснили в ДТЕК.

У компанії додали, що "ДТЕК Добропіллявугілля" зацікавлений продовжувати поставки вугілля на теплоелектростанції "Центренерго".

Нагадаємо:

Співпраця між ДТЕК і "Центренерго" почалася в липні 2020 року.

6 липня виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець запросила уповноважених керівників Фонду держмайна, "ДТЕК Енерго", "ДТЕК Добропіллявугілля" на нараду для вирішення питання з забезпечення вугіллям вітчизняного виробництва державного "Центренерго".

Після цього в Міненерго рекомендували "Центренерго" закуповувати вугілля у вітчизняних вугледобувних підприємств.

10 липня ДТЕК і "Центренерго" підписали контракт на постачання вугілля.