Криклій запросив австрійців до співпраці в оновленні рухомого складу УЗ

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запросив австрійські компанії до співпраці для оновлення парку електровозів Укрзалізниці.

Про це він заявив в Австрії у складі делегації президента України Володимира Зеленського, передає прес-служба відомства.

"Я щиро вдячний австрійській стороні за постійну співпрацю за різними напрямами, зокрема в частині вантажних автомобільних перевезень. Незважаючи на кризу та карантин, ми продовжуємо впроваджувати всі можливі заходи для безперебійного перевезення вантажів. І ми хочемо розвивати цю співпрацю далі.

Крім цього, розпочато процес відбору виробника електровозів для оновлення парку електровозів Укрзалізниці. І ми запрошуємо австрійські компанії до співпраці із зазначеного питання та участі у відборі", - розповів Криклій.

За його словами, Україна дуже високо цінує співробітництво з Австрією в рамках багатосторонніх ініціатив та міжнародних організацій, зокрема у рамках діяльності Дунайської Комісії та реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

"На початку вересня були проведені консультації зі словацькою стороною щодо активізації співпраці в розвитку маршруту Китай – Європа через території України та Словаччини. Українська залізнична інфраструктура має достатній потенціал і можливості для гарантування надійного транспортного сервісу при виконанні таких перевезень", - додав міністр.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Австрії з офіційним візитом, заявив, що очікує участі австрійського бізнесу у конкурсах по концесії українських морпортів і приватизації держбанків.

Економічна правда