Пошту Італії оштрафували на 5 млн євро за неналежну доставку листів

Пошту Італії оштрафували на 5 млн євро - максимальну можливу суму - за те, що вона порушувала правила доставки рекомендованих листів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Листи, відправлені як рекомендовані, кур’єр мав би передавати адресатам в руки. На практиці нерідко пошта залишала лише повідомлення про лист, запрошуючи прийти за ним у відділення.

Регуляторний орган встановив, що це порушує права споживачів, тому що адресати вимушені витрачати додатковий час і зусилля, щоб забрати листа, який їм мали принести додому.

У рішенні зазначають, що з огляду на суттєвість порушення, частоту такої практики та обсяг незручностей, створених для споживачів, штраф наклали у максимально можливому розмірі.

Перед цим тривалий час надходили скарги людей на те, що їм замість листа залишають повідомлення про його доставку - хоча вони точно були вдома і мали б почути дзвінок кур’єра.

Попри те, що сума штрафу - максимальна, це не дуже суттєва цифра для компанії. У 2019 році її обороти складали близько 3,4 млд євро.