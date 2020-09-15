Депутати готують зміни до законодавства, щоб боротися з книжковими "піратами"

Майже третина українського книжкового ринку займає продукція "піратського" походження, заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що кажуть видавці: є книга російського видавництва, яка коштує умовно 200 грн, а коли вона "піратська" - російська копія, яка друкується без дозволів, то вона коштує умовно 80 грн. І, на жаль, такого багато, ми не говоримо про офіційні книжкові магазини, але на руках, в інтернеті, такого продукту 27% - до 30%. Це третина ринку", - сказала Кравчук у вівторок під час брифінгу з міністром культури Олександром Ткаченком.

За її словами, завтра відбудеться вже друга зустріч робочої групи з представниками друкарської індустрії.

У той же час народний депутат зазначила, що на даний момент вже виконано і готується ряд змін в законодавство, які б могли виправити проблему з неліцензованим продуктом.

"Є пакет допомоги від держави на даний момент - це Інститут книги, який буде видавати видавцям гранти на інституційну спроможність, щоб їм допомогти в цей період, адже вони дійсно постраждали. Є різні інші аспекти: можливі митні пільги при ввезенні обладнання друкарні", - додала заступник голови фракції "Слуга народу".

Нагадуємо:

Мережа Книгарень "Є" повідомила, що у російськомовного продукту на українському ринку більше шансів, тому вона змушена пристосовуватися до умов.