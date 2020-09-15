За час карантину обсяг оподаткованого імпорту знизився на 15% – Митниця
Вівторок, 15 вересня 2020, 15:10
Протягом березня - серпня 2020 року обсяг оподаткованого імпорту становив 22,6 млрд доларів - порівняно з аналогічним періодом минулого року знизися на 14,9% або на 3,9 млрд доларів.
Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.
Зокрема, зменшення обсягів імпорту відбулось серед:
- товарів проміжного споживання на 18,5%, у т.ч.: коксу і напівкоксу - 75,6%, руди, шлаків, золи - 72,5%, вугілля кам’яного - 36,2%;
- товарів інвестиційного призначення на 17,5%, серед яких:
трактори для с/г робіт - 50%;
моторні транспортні засоби спец.призначення - 36,9%;
моторні транспортні засоби для перевезення вантажів - 24,8%;
- підакцизних нафтопродуктів (бензину та дизпалива) на 43,4%.
Натомість збереглась тенденція минулих місяців щодо зростання, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсягів імпорту споживчих товарів.
Зокрема, відбулось збільшення імпорту :
- харчових продуктів на 24,5%, у т.ч. :молока та молочних продуктів - 118,8%, овочів (та деяких їстівних коренеплодів) на 69,3%, шоколаду (та деяких готових харчових продуктів із вмістом какао) - 42,9%;
- споживчих товарів тривалого використання на 8,9%, у т.ч.: електричних машин, обладнання та їх частин - на 28,3%, меблів, постільних речей - на 1,5%.
Економічна правда
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