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За час карантину обсяг оподаткованого імпорту знизився на 15% – Митниця

Вівторок, 15 вересня 2020, 15:10
 

Протягом березня - серпня 2020 року обсяг оподаткованого імпорту становив 22,6 млрд доларів - порівняно з аналогічним періодом минулого року знизися на 14,9% або на 3,9 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

Зокрема, зменшення обсягів імпорту відбулось серед:

  • товарів проміжного споживання на 18,5%, у т.ч.: коксу і напівкоксу - 75,6%, руди, шлаків, золи - 72,5%, вугілля кам’яного - 36,2%;
  • товарів інвестиційного призначення на 17,5%, серед яких:

трактори для с/г робіт - 50%;

моторні транспортні засоби спец.призначення - 36,9%;

моторні транспортні засоби для перевезення вантажів - 24,8%;

  • підакцизних нафтопродуктів (бензину та дизпалива) на 43,4%.

Натомість збереглась тенденція минулих місяців щодо зростання, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсягів імпорту споживчих товарів.

 

Зокрема, відбулось збільшення імпорту :

  • харчових продуктів на 24,5%, у т.ч. :молока та молочних продуктів - 118,8%, овочів (та деяких їстівних коренеплодів) на 69,3%, шоколаду (та деяких готових харчових продуктів із вмістом какао) - 42,9%;
  • споживчих товарів тривалого використання на 8,9%, у т.ч.: електричних машин, обладнання та їх частин - на 28,3%, меблів, постільних речей - на 1,5%.

Економічна правда

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імпорт митниця

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