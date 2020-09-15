13 тисяч доларів за правку щодо переробки відходів: НАБУ викрило нардепа

Національне антикорупційне бюро опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку та його спільникам.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "У середині серпня детектив "під прикриттям" передав першу частину неправомірної вигоди посереднику.

26-27 серпня співучасники планували отримати ще одну частину коштів. За обставин, які зараз з’ясовує слідство, Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання".

Деталі: Зокрема, у межах операції детектив "під прикриттям" познайомився з одним із учасників угрупування і "замовив" у нього зміни у законодавстві України щодо переробки твердих побутових відходів.

Посередник познайомив детектива з Юрченком, який, як зазначають у НАБУ, "попросив надати йому хабар 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів-членів комітету".

У середині серпня детектив передав першу частину хабара. Ще один транш був 26-27 серпня.

У НАБУ зазначають, що зібрали докази про злочини нардепа за ст.368 КК та ч.4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 ККУ, але не можуть вручити підозри Юрченку без підпису генпрокурора Ірини Венедіктової.

10 вересня детективи прибули в офіс Венедіктової, щоб внести відомості у ЄРДР і підписати дозвіл про проведення слідчих дій щодо Юрченка. Також вони надали проєкт повідомлення про підозру, довідку про зібрані докази та матеріали кримінального провадження.

Повідомляється, що після 6 годин в офісі Венедіктової керівник департаменту ОГП повідомив, що "не вбачає достатніх підстав для доповіді Генеральному прокурору про необхідність внесення відомостей щодо можливого вчинення кримінального правопорушення народним депутатом до ЄРДР".

Після цього провели нараду за участю Венедіктової, але за її підсумками рішення про підозру та внесення відомостей до ЄРДР так і не прийняли.

10 вересня посереднику (неофіційному помічнику Юрченка) повідомилипро підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.

Також 10 і 11 вересня Нацбюро скерувало Венедіктовій проєкт підозри щодо Юрченка, але станом на 15 вересня колишня нардепка "Слуги народу" на листи НАБУ не відповіла та підозри Юрченку не підписала.

Влітку 2020 детективи отримали інформацію, що група нардепів отримують хабарі за свою законодавчу роботу у парламенті. НАБУ розпочало розслідування і операцію "під прикриттям".

У відомстві також нагадали, що раніше їхні спецоперації під прикриттям зривала Служба безпеки на ГПУ.

Що було раніше: 15 вересня на засіданні парламенту Венедіктова заявила, що наразі немає підстав для оголошення підозри нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Вона заявила, що єдиною доведеною обставиною є "факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій у закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристам". А цього недостатньо для оголошення підозри.

Венедіктова додала, що лист від керівництва НАБУ і чернетку підозри вона отримала о 17:20 14 вересня, але серед цих документів не було матеріалів кримінального провадження.

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