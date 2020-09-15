Бізнес скаржиться на частіші випадки блокування реєстрації ПДВ накладних

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації заявили, що останнім часом почастішали випадки блокування реєстрації ПДВ накладних та розрахунків коригування до них.

Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

"Як зазначають компанії, в переважній більшості причини блокування не вказуються. Також не зазначається, які саме додаткові документи потрібні для розблокування таких накладних чи розрахунків коригування.

Як приклад, у рішенні про блокування податкових накладних чи розрахунків коригування з ПДВ може бути зазначено відсутність коду УКТЗЕД, або коду виду діяльності у таблицях даних платника податку і, при цьому, таблиці містять саме ті коди, які нібито відсутні.

Варто також зауважити, що критерії ризиковості платника ПДВ затверджені Постановою КМУ №1165, яка містить ряд суперечливих норм, що, в тому числі, і надає можливість ДПС у ручному режимі блокувати реєстрацію податкових накладних", - йдеться у повідомленні.

В Асоціації додали, що при блокуванні накладної у рішеннях ДПС не зазначається, у чому саме полягає ризиковість платника податків.

"При цьому, всі наступні накладні платника податку в автоматичному режимі блокуються і компанія в автоматичному режимі отримує квитанції про зупинення реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування. Блокування відбувається навіть тих накладних, які не відносяться до тієї операції, яка, на думку контролюючого органу, є ризикованою без пояснення причини.

Оскарження таких рішень в адміністративному порядку відбувається без фізичної присутності компаній, тому надати достатні пояснення та докази не завжди можливо", - підкреслили в ЄБА.

Бізнес зазначає, що процес розблокування є доволі довгим і блокування на підставі ризиковості платника податку призводять до припинення господарської діяльності, що в умовах карантину ще більше підриває економіку країни.

"Водночас, в результаті - контрагент платника податку втрачає можливість скористатись податковим кредитом, в кращому випадку у періоді виписки податкової накладної з ПДВ, а в гіршому - взагалі.

До всього цього обурення бізнесу викликають ситуації, коли нульові розрахунки коригування з ПДВ, які не змінюють суми податкових зобов’язань постачальника блокуються, бо містять зміну номенклатури, а покупець, відповідно, втрачає право на податковий кредит", - йдеться у заяві.

У ЄБА стверджують, що одним із шляхів вирішення проблеми могло б стати внесення змін до Постанови КМУ №1165 в частині удосконалення критеріїв ризиковості платника податку.

"Йдеться про покладення зобов’язання на ДПС проводити розгляд таких скарг у присутності представників компаній. Крім того, обов’язково зазначати у рішеннях ДПС конкретну інформацію, що свідчить про ризиковість платника податку чи ризиковість операції", - пояснили в Асоціації.

ЄБА звернулась до Кабміну, Мінфіну та Податкової із закликом "припинити безпідставне блокування ПДВ накладних, тим самим фактично змушуючи компанії подвійно сплачувати ПДВ до бюджету – як постачальником, так і покупцем".

Економічна правда