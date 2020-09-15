Офіційні дані про російські інвестиції в Україні занижені вдвоє - експерти 

Враховуючи інвестиції через офшори, російські інвестиції в українську економіку принаймні вдвічі перевищують офіційні оцінки.

Таких висновків дійшли у дослідженні Центру економічної стратегії.

На думку експертів, це робить українські санкції проти Росії неефективними, а стратегічні галузі економіки незахищеними.

З 2009 року частка активів та оборот російських компаній в Україні скоротилися з 3,6% до 2,1% та з 4,3% до 2,8% відповідно від загального обсягу активів та загального обороту. А загальний імпорт України з Росії впав з пікового значення 18% ВВП у 2012 до 6% ВВП на початку 2019 року

"Але найбільше впала виручка, в той час як падіння в активах і зайнятості були не такі суттєві. Це підтверджує той факт, що російський капітал залишився, але можливо став більш прихованим", - коментує Дарія Михайлишина, авторка дослідження та економістка Центру економічної стратегії.

Прямі іноземні інвестиції з РФ

Прихована присутність російських державних інвестицій і інвестицій компаній, пов'язаних з російським урядом, несе безпекові ризики для України. Економісти ЦЕС посилаються на приклад Запорізького алюмінієвого комбінату, який припинив роботу, транспортувавши цінне обладнання до Росії, після покупки росіянами.

Водночас банківський сектор є одним із найпомітніших прикладів відтоку російського капіталу. У 2009 році в Україні було 13 російських банків (3 серед десяти найбільших); станом на 2019 рік вижили лише 5 російських банків.

Експерти вважають, що необхідно обмежити російські інвестиції в таких стратегічних галузях, як ЗМІ, енергетика, банківська сфера, телекомунікації, металургія шляхом впровадження моніторингу інвестицій, посилення перевірки кінцевих бенефіціарів та усунення прогалин у санкціях.