Проєкт держбюджету-2021: НБУ має перерахувати в держказну не менше 33 мільярдів

У Кабміні очікують від Нацбанку перерахування у держказну не менше 33 млрд грн відповідно до проєкту держбюджету на 2021 рік.

Відповідно до проєкту держбюджету, опублікуваному на сайті Ради, кошти мають бути перераховані до держбюджету відповідно до графіка, який встановлює Мінфін.

Зазначимо, що сума в 33 млрд грн - на 9,7 млрд грн або на 22,8% менше, ніж НБУ перерахував у 2020 році. При цьому, відрахування Нацбанку до бюджету скорочуються уже декілька років.

Так, у держбюджеті на 2020 рік було закладено сплату НБУ не менше 42,7 млрд грн.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Економічна правда