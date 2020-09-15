Активізація роботи "ВКонтакте" має на меті збір даних про українців – РНБО

В РНБО заявили, що оновлена робота в мобільному додатку "ВКонтакте" має на меті збір спецслужбами РФ даних про громадян України, а активізація роботи російсьеих соцмереж напередодні виборів може становити загрозу нацбезпеці країни.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі "ВКонтакте", представники якої заявили, що обійшли блокування на території України.

За словами Демедюка, після застосування санкцій щодо "ВКонтакте" фахівці українських правоохоронних органів вживають заходів до забезпечення реалізації санкційних обмежень.

"Водночас спецслужби РФ із використанням можливостей розробників програмного забезпечення шукають нові методи обходу санкцій. Зокрема нещодавно вчергове було оновлено роботу проксі в мобільному додатку та надано доступ до соцмережі "ВКонтакте" українським користувачам", - заявили в РНБО.

"З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України навіть не зважаючи на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений", - підкреслив Демедюк.

Він додав, що активізація роботи додатку має на меті не надання користувачеві доступу до соцмережі без застосування додаткових сервісів для обходу санкцій, а збір даних громадян України та поширення дезінформації для впливу на громадську думку і маніпулювання нею.

"Такі дії зазвичай проводяться напередодні визначних подій. Нині це проведення в Україні місцевих виборів", - наголосив заступник секретаря РНБО України.

Зазначається, що спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку "ВКонтакте" на території України.

Нагадаємо:

Російська соціальна мережа "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися "без обмежень".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко каже, що доручив перевірити інформацію щодо забороненої в Україні російської соцмережі "ВКонтакте", яка заявила, що обійшла блокування.

У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники" на території України.

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