У Великобританії попередньо схвалили законопроєкт, який знищує домовленості про Brexit

Палата громад британського парламенту у понеділок ввечері попередньо схвалила суперечливий законопроєкт, який порушує угоду про Brexit з Європейським Союзом.

Депутати підтримали проєкт закону про внутрішній ринок 340 голосами проти 263, пише BBC.

Голосування відбулося після п’ятигодинних дебатів у парламентів, які відкрив прем’єр Борис Джонсон.

Надалі мають відбутись ще чотири дні дебатів, під час яких депутати можуть спробувати внести поправки, які можуть повністю змінити зміст законопроєкта або навіть знищити його.

Суперечливий законопроєкт, який змінює елементи Угоди про Brexit, подолав першу перешкоду в парламенті, незважаючи на невеликий спротив серед консерваторів.

Законопроєкт про внутрішній ринок руйнує компроміс між Британією та ЄС щодо митних процедур довкола Північної Ірландії.

Новий закон дозволить Британії самостійно приймати рішення щодо управління переміщенням товарів через Ірландське море, і, фактично, позбавить ЄС можливості контролювати імпорт до південної частини Ірландії та далі на спільний ринок ЄС у разі, якщо буде збережений прозорий ірландський кордон.

Британський законопроєкт викликав жорстку критику Європейського Союзу. ЄС заявляє, що закон зірве торгові переговори і підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

ЄС зажадав від Великої Британії відмовитися від основних частин законопроєкта до кінця вересня, в іншому випадку до кінця року не буде укладено угоду про майбутню торгівлю.

Детальніше про це читайте у матеріалі: Британія проти всіх: як один документ руйнує домовленості із Лондоном про Brexit

Європейська правда