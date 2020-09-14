НБУ пропонує уряду частково компенсовувати відсотки за іпотеками

Національний банк пропонує уряду ввести часткову компенсацію відсотковою ставки за іпотекою.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі регулятора в понеділок.

"Для більшої частини позичальників, зокрема для молодих сімей без довгої позитивної кредитної історії, кредити за ставкою в 10% усе ще не завжди доступні, хоча вони вже є на ринку... Пропоновані НБУ заходи передбачають часткову компенсацію відсоткової ставки за іпотечними кредитами або часткове покриття державою кредитних ризиків банків", - зазначено в повідомленні.

При цьому уточнюється, що іпотеку під 10% банки частіше пропонують давнім клієнтам із високим рівнем надійності, який визначається внутрішніми методиками фінустанов. "Потрібно розуміти, що через високі ризики банки неохоче йдуть у цей сегмент", - пояснила прес-служба.

У повідомленні зазначено, що механізм застосування програми для активізації іпотечного кредитування має передбачати достатньо заходів щодо мінімізації ризиків для фінансової стабільності, оскільки залишаються актуальними проблеми наявності "прогалин" на ринку нерухомості в частині захисту прав інвесторів і кредиторів.

Водночас така програма могла б дати додатковий імпульс зниженню вартості іпотеки до більш доступного рівня, додали в прес-службі.

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У Нацбанку заявили, що кредитні канікули, які рекомендували банкам надавати позичальникам, котрі постраждали від карантинних обмежень, не можуть тривати вічно.