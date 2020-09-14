Всі розділи
Укр / Рус

НБУ пропонує уряду частково компенсовувати відсотки за іпотеками

Понеділок, 14 вересня 2020, 17:27
 

Національний банк пропонує уряду ввести часткову компенсацію відсотковою ставки за іпотекою.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі регулятора в понеділок.

"Для більшої частини позичальників, зокрема для молодих сімей без довгої позитивної кредитної історії, кредити за ставкою в 10% усе ще не завжди доступні, хоча вони вже є на ринку... Пропоновані НБУ заходи передбачають часткову компенсацію відсоткової ставки за іпотечними кредитами або часткове покриття державою кредитних ризиків банків", - зазначено в повідомленні.

При цьому уточнюється, що іпотеку під 10% банки частіше пропонують давнім клієнтам із високим рівнем надійності, який визначається внутрішніми методиками фінустанов. "Потрібно розуміти, що через високі ризики банки неохоче йдуть у цей сегмент", - пояснила прес-служба.

У повідомленні зазначено, що механізм застосування програми для активізації іпотечного кредитування має передбачати достатньо заходів щодо мінімізації ризиків для фінансової стабільності, оскільки залишаються актуальними проблеми наявності "прогалин" на ринку нерухомості в частині захисту прав інвесторів і кредиторів.

Водночас така програма могла б дати додатковий імпульс зниженню вартості іпотеки до більш доступного рівня, додали в прес-службі.

Нагадуємо:

У Нацбанку заявили, що кредитні канікули, які рекомендували банкам надавати позичальникам, котрі постраждали від карантинних обмежень, не можуть тривати вічно.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гетманцев про проєкт держбюджету: Мінфін не консультувався з Радою 14 вересня 2020, 14:42
У СБУ розповіли, що сприяло популяризації "піраміди" B2B Jewelry 11 вересня 2020, 13:20
Національний банк перейшов до режиму гнучкого інфляційного таргетування  10 вересня 2020, 14:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!